Пенсия в Украине: почему граждане могут не ощутить надбавки к выплатам

Доплата начисляется после достижения 70-летнего возраста.

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В Украине пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты, включая возрастную надбавку. Однако далеко не все замечают существенное увеличение пенсии. Такая доплата предоставляется по достижении 70 лет. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Тем не менее, не все пенсионеры, достигшие 70 лет, ощущают значительное увеличение выплат. По состоянию на 1 марта 2024 года минимальная пенсия для неработающих граждан, не имеющих необходимого стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин), составляет 2 725 гривен.

Если общая сумма пенсии со всеми доплатами меньше этой суммы, пенсионеру могут назначить адресную помощь, чтобы обеспечить минимальный уровень выплат. Когда пенсионер достигает 70-летнего возраста, ему устанавливается надбавка в размере 300 гривен в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

При назначении доплаты по возрасту, адресная помощь, которая ранее предоставлялась для достижения минимального уровня выплат, была отменена. Поэтому общая сумма надбавки может быть незначительной.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.