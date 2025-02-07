Індексація пенсій: хто отримає перерахунок уже з 1 березня

Індексація пенсій складається на 50% з річної інфляції і на 50% із середнього зростання зарплат за останні три роки.

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Щороку в Україні проводиться індексація пенсій, але не всі пенсіонери зможуть отримати очікуване підвищення цього року. Важливо розуміти, хто має право на перерахунок і які критерії для цього встановлено. У 2025 році індексацію пенсій буде здійснено з 1 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Процес відбувається автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду України. Таким чином, пенсія буде проіндексована для більшості пенсіонерів, проте деякі можуть не отримати збільшення виплат:

індексація спрямована на осучаснення старих пенсій, тому ті, хто вийшов на пенсію за останні кілька років, — не отримають перерахунку.

також деякі пенсіонери можуть не помітити індексації, оскільки підвищення стосується тільки основного розміру пенсії, розрахованого за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Крім того, у 2024 році уряд встановив тимчасові обмеження на індексацію пенсій: максимальне збільшення становить 1 500 гривень, незалежно від категорії пенсіонера, а мінімальне — 100 гривень.

Індексація пенсій розраховується на основі 50% річної інфляції та 50% середнього зростання зарплат за останні три роки, що допомагає компенсувати зниження купівельної спроможності пенсійних виплат.

Остаточні дані щодо індексації буде оголошено ближче до березня.

Нагадаємо, 3 лютого Фокус із посиланням на сервіс Опендатабот писав, у яких регіонах України отримують найбільші пенсії.

2 лютого Фокус повідомляв, хто з українських пенсіонерів може оформити майже 1000 грн доплати в лютому.