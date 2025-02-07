Индексация пенсий: кто получит перерасчет уже с 1 марта

Индексация пенсий складывается на 50% из годовой инфляции и на 50% из среднего роста зарплат за последние три года.

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Каждый год в Украине проводится индексация пенсий, но не все пенсионеры смогут получить ожидаемое повышение в этом году. Важно понимать, кто имеет право на перерасчет и какие критерии для этого установлены. В 2025 году индексация пенсий будет осуществлена с 1 марта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Процесс проходит автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины. Таким образом, пенсия будет проиндексирована для большинства пенсионеров, однако некоторые могут не получить увеличение выплат:

индексация направлена на осовременивание старых пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию за последние несколько лет – не получат перерасчет.

также некоторые пенсионеры могут не заметить индексации, осколько повышение касается только основного размера пенсии, рассчитанного по формуле, без учета доплат и надбавок.

Кроме того, в 2024 году правительство установило временные ограничения на индексацию пенсий: максимальное увеличение составляет 1 500 гривен, вне зависимости от категории пенсионера, а минимальное — 100 гривен.

Индексация пенсий рассчитывается на основе 50% годовой инфляции и 50% среднего роста зарплат за последние три года, что помогает компенсировать снижение покупательской способности пенсионных выплат.

Окончательные данные по индексации будут объявлены ближе к марту.

Напомним, 3 февраля Фокус со ссылкой на сервис Опендатабот писал, в каких регионах Украины получают самые большие пенсии.

2 февраля Фокус сообщал, кто из украинских пенсионеров может оформить почти 1000 грн доплаты в феврале.