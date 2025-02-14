В Україні деякі пенсіонери отримають доплату в лютому: хто в списку

Головна умова отримання вікової надбавки — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

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Деяким пенсіонерам збільшать виплати на кілька сотень гривень. Цього місяця частина літніх громадян отримає додаткові нарахування до пенсії в розмірі до 300 гривень. Ці виплати призначені для пенсіонерів, які досягли 70, 75 або 80 років, і належать до так званих "вікових" доплат. Про це пише видання "На пенсії".

Такі додаткові виплати передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, пенсіонери отримають:

300 гривень — після досягнення 70-річного віку;

456 гривень — після досягнення 75-річного віку;

570 гривень — після досягнення 80-річного віку.

Тобто, у 70 років пенсія зросте на 300 гривень, у 75 років — ще на 156 гривень, у 80 років — ще на 114 гривень. Головна умова отримання вікової надбавки — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Для підвищення пенсії нікуди звертатися не потрібно — доплати будуть нараховані автоматично на основі даних Пенсійного фонду.

Також варто зазначити, що в лютому збільшені виплати отримають січневі іменинники, при чому розмір виплат буде пропорційний кількості днів після досягнення зазначеного віку. Іменинники лютого отримають свої доплати в березні.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Також повідомлялося, що в лютому пенсійні виплати залишаться без індексації. Однак розмір виплат може збільшитися завдяки надбавкам і додатковим виплатам.