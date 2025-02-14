В Украине некоторые пенсионеры получат доплату в феврале: кто в списке

Главное условие получения возрастной надбавки – размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

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Некоторым пенсионерам увеличат выплаты на несколько сотен гривен. В этом месяце часть пожилых граждан получит дополнительные начисления к пенсии в размере до 300 гривен. Эти выплаты предназначены для пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет, и относятся к так называемым "возрастным" доплатам. Об этом пишет издания "На пенсии".

Такие дополнительные выплаты предусмотрены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, пенсионеры получат:

300 гривен – после достижения 70-летнего возраста;

456 гривен – после достижения 75-летнего возраста;

570 гривен – после достижения 80-летнего возраста.

То есть, в 70 лет пенсия вырастет на 300 гривен, в 75 лет – еще на 156 гривен, в 80 лет – еще на 114 гривен. Главное условие получения возрастной надбавки – размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны. Для повышения пенсии никуда обращаться не нужно – доплаты будут начислены автоматически на основе данных Пенсионного фонда.

Также стоит отметить, что в феврале увеличенные выплаты получат январские именинники, при чем размер выплат будет пропорционален количеству дней после достижения указанного возраста. Именинники февраля получат свои доплаты в марте.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

Также сообщалось, что в феврале пенсионные выплаты останутся без индексации. Однако размер выплат может увеличиться благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.