Українцям збільшать пенсії: які головні умови

Пенсіонери можуть почати отримувати виплати вже в 60, 63 або 65 років, але в разі пізнішого виходу на заслужений відпочинок платитимуть більше.

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Українці можуть значно підвищити розмір своєї майбутньої пенсії, якщо продовжать трудову діяльність після досягнення пенсійного віку. Держава зацікавлена в більш пізньому виході громадян на пенсію, тому передбачені доплати за кожен додатковий рік роботи. Про це повідомляє Пенсійного фонду України (ПФУ).

Українці мають право вийти на пенсію в 60, 63 і 65 років, однак, якщо зроблять це пізніше — отримають збільшені пенсійні виплати.

За даними ПФУ, громадянин повинен заздалегідь повідомити про намір вийти на пенсію пізніше, звернувшись до відділення Пенсійного фонду до досягнення пенсійного віку. В іншому випадку пенсія може бути призначена автоматично, оскільки в Реєстрі застрахованих осіб зберігається інформація про страховий стаж. У результаті виплати почнуться з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

За даними фонду, тим, хто набув право на пенсію за віком відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", однак після досягнення пенсійного віку продовжив працювати, пенсію за віком буде призначено з урахуванням набутого страхового стажу станом на день звернення за призначенням пенсії (ст. 29 закону №1058-IV).

Коефіцієнт підвищення різний, залежно від терміну відстрочки пенсії:

0,5% — у разі, якщо відстрочка менше 60 місяців (п'ять років). Відсоток надають за кожен повний місяць стажу з наступного місяця після того, як людина досягла пенсійного віку;

0,75% — якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Однак неповний місяць стажу при розрахунку не враховується.

Пенсія може не збільшитися за таких обставин:

якщо громадянин уже має пенсію, відповідно до іншого закону;

якщо людина отримує пенсію в іншій державі;

якщо громадянин отримував раніше інший вид пенсії.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.