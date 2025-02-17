Украинцам увеличат пенсии: какие главные условия

Пенсионеры могут начать получать выплаты уже в 60, 63 или 65 лет, но при более позднем выходе на заслуженный отдых платить будут больше.

Related video

Украинцы могут значительно повысить размер своей будущей пенсии, если продолжат трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Государство заинтересовано в более позднем выходе граждан на пенсию, поэтому предусмотрены доплаты за каждый дополнительный год работы. Об этом сообщает Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Украинцы имеют право выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако, если сделают это позже — получат увеличенные пенсионные выплаты.

По данным ПФУ, гражданин должен заранее уведомить о намерении выйти на пенсию позже, обратившись в отделение Пенсионного фонда до достижения пенсионного возраста. В противном случае пенсия может быть назначена автоматически, так как в Реестре застрахованных лиц хранится информация о страховом стаже. В результате выплаты начнутся со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

По данным фонда, тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако после достижения пенсионного возраста продолжил работать, пенсия по возрасту будет назначена с учетом полученного страхового стажа по состоянию на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 закона №1058-IV).

Коэффициент повышения разный, в зависимости от срока отсрочки пенсии:

0,5% — в случае, если отсрочка менее 60 месяцев (пять лет). Процент предоставляют за каждый полный месяц стажа со следующего месяца после того, как человек достиг пенсионного возраста;

0,75% — если отсрочка превышает 60 месяцев.

Однако неполный месяц стажа при расчете не учитывается.

Пенсия может не увеличиться при следующих обстоятельствах:

если гражданин уже имеет пенсию, в соответствии с другим законом;

если человек получает пенсию в другом государстве;

если гражданин получал ранее другой вид пенсии.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.