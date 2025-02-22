Пенсія в Україні: як змінилися виплати за час повномасштабної війни

Індексація пенсійних виплат в Україні проводиться щороку, через що вони безперервно зростають.

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З початку повномасштабної війни Україна зіткнулася з серйозними економічними труднощами. Проте виплати пенсіонерам за цей період збільшилися. Середній розмір пенсій у країні за час війни зріс майже на 1 800 гривень, що становить понад 45%. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У чисельному вимірі показник середньої пенсії змінився так:

станом на 1 січня 2022 року, середня пенсія в Україні становила 3 991 гривню;

на 1 січня 2025 року — 5 789 гривень.

Незважаючи на значний дефіцит бюджету, пенсії українців щорічно індексували:

2022 року пенсії українців було проіндексовано на 14%;

у 2023 році — 19,7%;

у 2024 році — 7,96%.

Індексація запланована і на 2025 рік. Однак те, на скільки збільшаться виплати, ще невідомо.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.