Пенсія в Україні: як змінилися виплати за час повномасштабної війни
Індексація пенсійних виплат в Україні проводиться щороку, через що вони безперервно зростають.
З початку повномасштабної війни Україна зіткнулася з серйозними економічними труднощами. Проте виплати пенсіонерам за цей період збільшилися. Середній розмір пенсій у країні за час війни зріс майже на 1 800 гривень, що становить понад 45%. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".
У чисельному вимірі показник середньої пенсії змінився так:
- станом на 1 січня 2022 року, середня пенсія в Україні становила 3 991 гривню;
- на 1 січня 2025 року — 5 789 гривень.
Незважаючи на значний дефіцит бюджету, пенсії українців щорічно індексували:
- 2022 року пенсії українців було проіндексовано на 14%;
- у 2023 році — 19,7%;
- у 2024 році — 7,96%.
Індексація запланована і на 2025 рік. Однак те, на скільки збільшаться виплати, ще невідомо.
Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.