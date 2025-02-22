Пенсия в Украине: как изменились выплаты за время полномасштабной войны
Индексация пенсионный выплат в Украине проводится каждый год, из-за чего они неприрывно растут.
С начала полномасштабной войны Украина столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Тем не менее, выплаты пенсионерам за этот период увеличились. Средний размер пенсий в стране за время войны вырос почти на 1 800 гривен, что составляет более 45%. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
В численном измерении показатель средней пенсии изменился так:
- по состоянию на 1 января 2022 года, средняя пенсия в Украине составляла 3 991 гривны;
- на 1 января 2025 года – 5 789 гривен.
Несмотря на значительный дефицит бюджета, пенсии украинцев ежегодно индексировали:
- в 2022 году пенсии украинцев были проиндексированы на 14%;
- в 2023 году – 19,7%;
- в 2024 году – 7,96%.
Индексация запланирована и на 2025 год. Однако то, на сколько увеличатся выплаты еще неизвестно.
Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.