Штрафи на роботі: за що роботодавець в Україні може вирахувати із зарплати

У разі накладення на співробітника фінансового стягнення за дисциплінарне порушення, він має право відмовитися від виплати штрафу.

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Іноді роботодавці застосовують штрафи до своїх співробітників за порушення трудової дисципліни, такі як невиконання планів, помилки та інші порушення. У зв'язку з цим виникає питання про правомірність подібних дій керівництва та обов'язковість виплати штрафів співробітниками. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

В українському законодавстві існує чітке регулювання дисциплінарних заходів, які можуть бути застосовані до співробітників. У статті 147 Кодексу законів про працю йдеться:

"За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій співробітників й інші дисциплінарні стягнення".

Таким чином, покарання у вигляді штрафу не передбачено законом, і тому воно вважається неправомірним. Якщо роботодавець намагається накласти фінансове стягнення за порушення дисципліни, співробітник має право відмовитися від виконання такої вимоги. Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення (стаття 188-4), штраф може бути накладений на працівників за невиконання законних вимог органів, що контролюють охорону праці, і становить від 6 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 170 грн). Однак таку санкцію має право накласти тільки Державна служба з питань праці, а не керівник.

Єдиний варіант заплатити гроші на вимогу роботодавця — компенсувати збитки, завдані підприємству. Підставами для притягнення до матеріальної відповідальності можуть бути:

порушення трудових обов'язків;

завдання прямої дійсної шкоди;

вина в діях або бездіяльності;

прямий причинний зв'язок між дією або бездіяльністю працівника і шкодою, що настала.

"За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше за свій середній місячний заробіток", — ідеться у статті 132 КЗпП.

Однак випадки обмеженої та повної матеріальної відповідальності співробітників на роботі не тотожні штрафам за дисциплінарні порушення.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.