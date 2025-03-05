Штрафы на работе: за что работодатель в Украине может вычесть из зарплаты

В случае наложения на сотрудника финансового взыскания за дисциплинарное нарушение, он имеет право отказаться от выплаты штрафа.

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Иногда работодатели применяют штрафы к своим сотрудникам за нарушения трудовой дисциплины, такие как невыполнение планов, ошибки и другие нарушения. В связи с этим возникает вопрос о правомерности подобных действий руководства и обязательности выплаты штрафов сотрудниками. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

В украинском законодательстве существует четкое регулирование дисциплинарных мер, которые могут быть применены к сотрудникам. В статье 147 Кодекса законов о труде говорится:

"За нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть применена только одна из таких мер взыскания: выговор или увольнение. Законодательством, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий сотрудников и другие дисциплинарные взыскания".

Таким образом, наказание в виде штрафа не предусмотрено законом, и поэтому оно считается неправомерным. Если работодатель пытается наложить финансовое взыскание за нарушение дисциплины, сотрудник имеет право отказаться от выполнения такого требования. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (статья 188-4), штраф может быть наложен на сотрудников за невыполнение законных требований органов, контролирующих охрану труда, и составляет от 6 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 102 до 170 грн). Однако такую санкцию вправе наложить только Государственная служба по вопросам труда, а не руководитель.

Единственный вариант заплатить деньги по требованию работодателя — компенсировать ущерб, нанесенный предприятию. Основаниями для привлечения к материальной ответственности могут быть:

нарушение трудовых обязанностей;

нанесение прямого действительного ущерба;

вина в действиях или бездействии;

прямая причинная связь между действием или бездействием работника и наступившим ущербом.

"За ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей, работники, кроме должностных лиц, по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба, но не более своего среднего месячного заработка", — говорится в статье 132 КЗоТ.

Однако случаи ограниченной и полной материальной ответственности сотрудников на работе не тождественны штрафам за дисциплинарные нарушения.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.