Деякі українці можуть отримати пенсію одразу за два місяці: хто в списку

Виплати переселенцям із числа пенсіонерів буде видано в подвійному розмірі, якщо до цього було зафіксовано затримку пенсій.

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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), пенсії яких раніше були заблоковані, зможуть отримати виплати одразу за кілька місяців після успішного проходження ідентифікації. У квітні 2025 року частина пенсіонерів із числа ВПО отримає нараховані за кілька місяців кошти. Про це йдеться в постанові уряду №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Згідно з даними Пенсійного фонду, українське законодавство зобов'язує внутрішніх переселенців, які отримують пенсію через поточний рахунок у державному Ощадбанку, проходити попередню фізичну ідентифікацію кожні півроку.

Ця вимога зумовлена необхідністю перевірки того, що державні кошти отримують саме ті громадяни, яким вони призначені. Тим, у кого було заблоковано доступ до пенсійних і соціальних виплат, рекомендується пройти фізичну ідентифікацію до кінця березня, щоб у квітні отримати накопичені кошти. У Пенсійному фонді України зазначають, що після успішного проходження ідентифікації пенсія виплачується за весь період, протягом якого вона не нараховувалася через відсутність підтвердження особи.

Якщо переселенець пройшов ідентифікацію, проте не отримав пенсійні виплати, то фінансування буде відновлено в найближчий виплатний період. Затримки можуть статися через тривалішу процедуру надходження до Пенсійного фонду даних про встановлення особи громадянина, якщо ідентифікацію було проведено не в ПФУ.

Українці для проходження ідентифікації можуть обрати один із таких варіантів:

особистий візит до відділення АТ Ощадбанк або відділення Пенсійного фонду;

дистанційна авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" ("Дія ID") на порталі е-послуг ПФУ;

відеоконференцзв'язок на основі поданої заявки на порталі е-послуг ПФУ або через контакт-центр ПФУ за такими номерами телефонів: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за кордоном в українській дипломатичній установі засвідчити факт, що особа є живою, та надати відповідні документи до органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку (через вебпортал Фонду або пошту).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді прорахували, на яку пенсію в Україні може розраховувати людина із зарплатою в 25 тисяч гривень і 32 роками страхового стажу.

Також у ПФУ розповіли, які в Україні є щомісячні надбавки до пенсії за віком. При цьому нова компенсаційна виплата замінює попередню, а не підсумовується з нею.