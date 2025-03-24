Некоторые украинцы могут получить пенсию сразу за два месяца: кто в списке

Выплаты переселенцам из числа пенсионеров буду выданы в двойном размере, если до этого была зафиксирована задержка пенсий.

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Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), пенсии которых ранее были заблокированы, смогут получить выплаты сразу за несколько месяцев после успешного прохождения идентификации. В апреле 2025 года часть пенсионеров из числа ВПЛ получит начисленные за несколько месяцев средства. Об этом говорится в постановлении правительства №637 "Об осуществлении социальных выплат внутриперемещенным лицам".

Согласно данным Пенсионного фонда, украинское законодательство обязывает внутренних переселенцев, получающих пенсию через текущий счет в государственном Ощадбанке, проходить предварительную физическую идентификацию каждые полгода.

Это требование обусловлено необходимостью проверки того, что государственные средства получают именно те граждане, которым они предназначены. Тем, у кого был заблокирован доступ к пенсионным и социальным выплатам, рекомендуется пройти физическую идентификацию до конца марта, чтобы в апреле получить накопленные средства. В Пенсионном фонде Украины отмечают, что после успешного прохождения идентификации пенсия выплачивается за весь период, в течение которого она не начислялась из-за отсутствия подтверждения личности.

Если переселенец прошел идентификацию, однако не получил пенсионные выплаты, то финансирование будет возобновлено в ближайший выплатный период. Задержки могут произойти из-за более длительной процедуры поступления в Пенсионный фонд данных об установлении личности гражданина, если идентификация была проведена не в ПФУ.

Украинцы для прохождения идентификации могут выбрать один из следующих вариантов:

личный визит в отделение АО Ощадбанк или отделение Пенсионного фонда;

дистанционная авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" ("Действие ID") на портале е-услуг ПФУ;

видеоконференцсвязь на основе поданной заявки на портале е-услуг ПФУ или через контакт — центр ПФУ по следующим номерам телефонов: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за границей в украинском дипломатическом учреждении удостоверить факт, что лицо живо и предоставить соответствующие документы в орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете (через вебпортал Фонда или почту).

Напомним, в Пенсионном фонде просчитали, на какую пенсию в Украине может рассчитывать человек с зарплатой в 25 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа.

Также в ПФУ рассказали, какие в Украине есть ежемесячные надбавки к пенсии по возрасту. При этом новая компенсационная выплата заменяет предыдущую, а не суммируется с ней.