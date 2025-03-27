Пенсіонери отримуватимуть на 3 тис. грн більше: кому суттєво підвищили виплати

Незважаючи на значне підвищення пенсій для постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, 2025 року виплати деяким із них буде скорочено.

Related video

У 2025 році в Україні збільшили мінімальні виплати для деяких категорій пенсіонерів. Зокрема, це стосується пенсій по інвалідності для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Мінімальну пенсію по інвалідності для постраждалих від Чорнобильської катастрофи було проіндексовано на 11,5 % з березня 2025 року. Унаслідок підвищення виплати становили: для інвалідів I групи — понад 9,8 тис. грн (збільшення на понад 1 тис. грн), для II групи — понад 7,8 тис. грн (надбавка 813 грн), а для III групи — близько 6,1 тис. грн (зростання на 626 грн).

Водночас держава гарантує, що розміри пенсій для інвалідів, які отримали каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими за встановлені нормативи:

перша група інвалідності — 9,85 тис. грн;

друга група інвалідності — 7,88 тис. грн;

третя група інвалідності — 6,07 тис. грн.

Мінімальні пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи збільшилися значно. Зокрема, виплати для інвалідів I групи зросли більш ніж на 3 тис. грн, для II групи — більш ніж на 2,5 тис. грн, а для III групи — на 1,9 тис. грн:

Таким чином, розміри пенсій мають становити як мінімум:

перша група інвалідності — 17,48 тис. грн;

друга група інвалідності — 13,98 тис. грн;

третя група інвалідності — 10,49 тис. грн.

Незважаючи на істотний перегляд пенсій постраждалим через аварію на ЧАЕС, деяким із них 2025 року суттєво скоротять виплати. Йдеться про доплату в 2,3 тис. грн, призначену для пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні в період із 26 квітня 1986 року по січень 1993 року.

Цього року таку доплату до пенсії втратять ті, хто покинув Чорнобильську зону у вищевказаний період або змінив місце проживання. В уряді розраховують, що це дасть змогу заощадити державному бюджету до 15 млрд грн.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.