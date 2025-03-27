Пенсионеры будут получать на 3 тыс. грн больше: кому существенно повысили выплаты

Несмотря на значительное повышение пенсий для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, в 2025 году выплаты некоторым из них будут сокращены.

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В 2025 году в Украине увеличили минимальные выплаты для некоторых категорий пенсионеров. В частности, это касается пенсий по инвалидности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Минимальная пенсия по инвалидности для пострадавших от Чернобыльской катастрофы была проиндексирована на 11,5 % с марта 2025 года. В результате повышения выплаты составили: для инвалидов I группы – свыше 9,8 тыс. грн (увеличение на более чем 1 тыс. грн), для II группы – свыше 7,8 тыс. грн (прибавка 813 грн), а для III группы – около 6,1 тыс. грн (рост на 626 грн).

При этом государство гарантирует, что размеры пенсий для инвалидов, получивших увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже установленных нормативов:

первая группа инвалидности — 9,85 тыс. грн;

вторая группа инвалидности — 7,88 тыс. грн;

третья группа инвалидности — 6,07 тыс. грн.

Минимальные пенсии по инвалидности для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы увеличились значительно. В частности, выплаты для инвалидов I группы выросли более чем на 3 тыс. грн, для II группы – более чем на 2,5 тыс. грн, а для III группы – на 1,9 тыс. грн:

Таким образом, размеры пенсий должны составлять как минимум:

первая группа инвалидности — 17,48 тыс. грн;

вторая группа инвалидности — 13,98 тыс. грн;

третья группа инвалидности — 10,49 тыс. грн.

Несмотря на существенный пересмотр пенсий пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС, некоторым из них в 2025 году существенно сократят выплаты. Речь идет о доплате в 2,3 тыс. грн предназначенной для пенсионеров, которые постоянно проживали или работали в зоне в период с 26 апреля 1986 года по январь 1993 года.

В этом году такую доплату к пенсии потеряют те, кто покинул Чернобыльскую зону в вышеуказанный период или сменил место жительства. В правительстве рассчитывают, что это позволит сэкономить государственному бюджету до 15 млрд грн.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.