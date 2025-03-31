Пенсія 11 тис. грн: скільки потрібно стажу і зарплати для таких виплат

Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від різних чинників, таких як страховий стаж і рівень офіційної заробітної плати. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно не менше 32 років страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія буде доступна після досягнення 63 років.

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Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Люди зі ще меншим стажем, але не нижче 15, стають пенсіонерами після 65-річчя. Це обов'язкові вимоги, щоб отримувати виплати, належні за віком. Другим важливим моментом є розмір офіційної зарплати.

Як уже було сказано вище, потрібно накопичити достатньо стажу, а ось ваш середній заробіток має бути високим — не менше 31,4 тис. грн. Найкраще скористатися пенсійним калькулятором від ПФУ, щоб отримати індивідуальний розрахунок.

Варто зазначити, що наразі розмір мінімальної пенсії становить 2361 гривню, проте в березні було проведено індексацію і розмір виплат збільшився на 11,5%. Доплати склали від 100 до 1500 гривень.

Розмір середньої пенсії більш ніж удвічі перевищує мінімальну і сягає 5789 гривень.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.