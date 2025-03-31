Пенсия 11 тыс. грн: сколько нужно стажа и зарплаты для таких выплат

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от различных факторов, таких как страховой стаж и уровень официальной заработной платы. Для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия будет доступна по достижении 63 лет.

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Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Люди с еще меньшим стажем, но не ниже 15, становятся пенсионерами после 65-летия. Это обязательные требования, чтоб получать выплаты, положенные по возрасту. Вторым важным моментом является размер официальной зарплаты.

Как уже было сказано выше, нужно накопить достаточно стажа, а вот ваш средний заработок должен быть высоким — не менее 31,4 тыс. грн. Лучше всего воспользоваться пенсионным калькулятором от ПФУ, чтоб получить индивидуальные расчет.

Стоит отметить, что на данный момент размер минимальной пенсии составляет 2361 гривну, однако в марте была проведена индексация и размер выплат увеличился на 11,5%. Доплаты составили от 100 до 1500 гривень.

Размер средней пенсии более чем в два раза превышает минимальную и достигает 5789 гривень.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.