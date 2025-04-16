Пенсія в Україні: скільки українців отримують виплати понад 10 тис. грн

На початок квітня 2025 року в Україні проживає 10,3 мільйона пенсіонерів. З них зовсім мала частина отримують понад 10 тисяч гривень щомісяця.

Related video

Про це повідомляє Опендатабот.

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує щомісячну виплату в розмірі 3 340 грн (близько $80) — це понад 3 мільйони осіб. Водночас, завдяки індексації, кількість громадян із пенсією менше ніж 3 000 грн скоротилася майже в сім разів і тепер становить 398 тисяч осіб (3,9%).

Близько 1,5 мільйона українців (14,5%) отримують пенсії понад 10 000 грн, при цьому середній розмір виплат у цій групі становить 15 640 грн (приблизно $374). Ще близько 3 мільйонів осіб (29%) отримують пенсії трохи вищі за середній рівень — приблизно 6 860 грн ($164), а в 2,1 мільйона пенсіонерів (20%) розмір щомісячної виплати становить близько 4 500 грн ($107).

Найбільший розмір пенсій отримують жителі Києва — у середньому 8 708 грн, що на 37% вище загальнонаціонального показника. За столицею йдуть Донецька область із 7 814 грн (+23%) і Луганська — 7 314 грн (+15%). Найскромніші пенсійні виплати зафіксовано в Тернопільській області (4 931 грн) і в Чернівецькій — 5 100 грн.

Найбільше пенсіонерів проживає на Дніпропетровщині — 873 тис., у столиці — 748 тис., на Харківщині — 707 тис. Найменша кількість пенсіонерів — у Чернівецькій області, де їх усього 206 тис.

Також варто зазначити, що майже третина українських пенсіонерів продовжують працювати — це 2,9 млн осіб (28%). Їхня середня пенсія становить 6863 грн.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.