Пенсия в Украине: сколько украинцев получают выплаты более 10 тыс. грн

На начало апреля 2025 года в Украине проживает 10,3 миллиона пенсионеров. Их них совсем малая часть получают более 10 тысяч гривен ежемесячно.

Related video

Об этом сообщает Опендатабот.

Каждый третий пенсионер в Украине получает ежемесячную выплату в размере 3 340 грн (около $80) — это свыше 3 миллионов человек. В то же время, благодаря индексации, число граждан с пенсией менее 3 000 грн сократилось почти в семь раз и теперь составляет 398 тысяч человек (3,9%).

Около 1,5 миллиона украинцев (14,5%) получают пенсии свыше 10 000 грн, при этом средний размер выплат в этой группе составляет 15 640 грн (примерно $374). Еще около 3 миллионов человек (29%) получают пенсии немного выше среднего уровня — примерно 6 860 грн ($164), а у 2,1 миллиона пенсионеров (20%) размер ежемесячной выплаты составляет около 4 500 грн ($107).

Наибольший размер пенсий получают жители Киева — в среднем 8 708 грн, что на 37% выше общенационального показателя. За столицей следуют Донецкая область с 7 814 грн (+23%) и Луганская — 7 314 грн (+15%). Самые скромные пенсионные выплаты зафиксированы в Тернопольской области (4 931 грн) и в Черновицкой — 5 100 грн.

Больше пенсионеров проживает на Днепропетровщине – 873 тыс., в столице – 748 тыс., на Харьковщине – 707 тыс. Наименьшее количество пенсионеров – в Черновицкой области, где их всего 206 тыс.

Также стоит отметить, что почти треть украинских пенсионеров продолжают работать – это 2,9 млн. человек (28%). Их средняя пенсия составляет 6863 грн.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.