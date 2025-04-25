Виплату найбагатшого пенсіонера України перерахували: яку суму він отримує

Із січня 2025 року пенсію колишнього народного депутата Сергія Ківалова було зменшено в 4,8 раза. Тепер замість 246 тисяч гривень він отримуватиме трохи більше 51 тисячі. Це обмеження має тимчасовий характер і діятиме лише протягом цього року. Незважаючи на це, Ківалов залишається найзаможнішим пенсіонером України.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Через застосування коефіцієнтів, що знижують розмір надвисоких пенсій, екснардеп щомісяця втрачає по 195 тисяч гривень. Джерела видання повідомили, що наразі Ківалов отримує 51 тисячу гривень.

Найбільша пенсійна виплата в Україні справді була зменшена до 51 042 гривень. Коефіцієнти, що знижують розмір пенсії, почали діяти з січня поточного року згідно з постановою уряду №1 і законом про бюджет України на 2025 рік.

Ківалов став володарем найбільшої пенсії в Україні завдяки рішенню суду. У розрахунок йому було взято нечинну статтю закону про статус народного депутата. До суду він подав довідку про зарплату народного депутата, який очолює комітет, розміром 44,1 тисячі гривень (з урахуванням надбавки), а також довідку з Міжнародного гуманітарного університету, яким він керує.

"Якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав лише 39,7 тис. грн. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І, вочевидь, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює Ківалов, різко підняв йому зарплату", — ідеться в матеріалі.

Тобто якщо в жовтні 2019 року колишній народний депутат отримував 84,7 тисячі гривень, то вже в листопаді його зарплата зросла до 442,7 тисячі гривень. Зокрема протягом кількох місяців (до лютого 2020-го) він отримував від 332,8 тисячі гривень.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.