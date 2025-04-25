Выплату самого богатого пенсионера Украины пересчитали: какую сумму он получает

С января 2025 года пенсия бывшего народного депутата Сергея Кивалова была уменьшена в 4,8 раза. Теперь вместо 246 тысяч гривен он будет получать чуть более 51 тысячи. Это ограничение носит временный характер и будет действовать только в течение этого года. Несмотря на это, Кивалов остается самым состоятельным пенсионером Украины.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Из-за применения коэффициентов, снижающих размер сверхвысоких пенсий, экс-нардеп ежемесячно теряет по 195 тысяч гривен. Источники издания сообщили, что в настоящее время Кивалов получает 51 тысячу гривен.

Самая большая пенсионная выплата в Украине действительно была уменьшена до 51 042 гривен. Коэффициенты, снижающие размер пенсии, начали действовать с января текущего года в соответствии с постановлением правительства №1 и законом о бюджете Украины на 2025 год.

Кивалов стал обладателем самой крупной пенсии в Украине благодаря решению суда. В расчет ему была взята недействующая статья закона о статусе народного депутата. В суд он представил справку о зарплате народного депутата, возглавляющего комитет, размером 44,1 тысячи гривен (с учетом надбавки), а также справку из Международного гуманитарного университета, которым он управляет.

"Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он бы получил всего 39,7 тыс. грн. Поэтому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко поднял ему зарплату", – говорится в материале.

То есть если в октябре 2019 года бывший народный депутат получал 84,7 тысячи гривен, то уже в ноябре его зарплата выросла до 442,7 тысячи гривен. В частности в течение нескольких месяцев (до февраля 2020-го) он получал от 332,8 тысячи гривен.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.