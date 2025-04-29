До Дня Незалежності деякі категорії населення отримають грошову допомогу: кого це стосується

Кабінет міністрів України затвердив розміри разових грошових допомог для ветеранів та осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії. Виплати приурочені до Дня Незалежності України та мають бути здійснені до 24 серпня 2025 року.

Related video

Про це повідомив народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність", член комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, урядом затверджені такі розміри допомоги для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І група отримає виплати в розмірі 3100 грн;

ІІ група — 2900 грн;

ІІІ група — 2700 грн.

Крім того, виплати будуть здійснені:

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям ув'язнених у таборах в розмірі 1000 грн;

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;

членам родин загиблих захисників, вдівцям/вдовам померлих учасників бойових дій — 650 грн;

учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, примусово вивезеним на роботи, дітям партизанів — 450 грн.

Додамо, що відповідно до норм чинного законодавства самотнім пенсіонерам можна отримати спеціальну грошову допомогу. Зокрема, у 2025 році в Україні певні пенсіонери зможуть отримувати додаткові виплати щомісяця, розмір цієї доплати становитиме майже 1 тисячу гривень. Однак варто зауважити, що така допомога передбачена тільки для осіб, які підпадають під певні вимоги.

Зазначимо, що для отримання грошової виплати після досягнення пенсійного віку необхідно, щоб людина на цей момент продовжувала працювати на посаді в організації, що надає право на пенсію за вислугу років. Звільнення водночас для цього не потрібне.