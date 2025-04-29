Ко Дню Независимости некоторые категории населения получат денежную помощь: кого это касается

Кабинет министров Украины утвердил размеры разовых денежных пособий для ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии. Выплаты приурочены ко Дню Независимости Украины и должны быть осуществлены до 24 августа 2025 года.

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Об этом сообщил народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, правительством утверждены следующие размеры помощи для лиц с инвалидностью вследствие войны:

І группа получит выплаты в размере 3100 грн;

ІІ группа — 2900 грн;

ІІІ группа — 2700 грн.

Кроме того, выплаты будут осуществлены:

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям заключенных в лагерях в размере 1000 грн;

лицам с особыми заслугами перед Родиной — 3100 грн;

членам семей погибших защитников, вдовцам/вдовам умерших участников боевых действий — 650 грн;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан — 450 грн.

Добавим, что в соответствии с нормами действующего законодательства одиноким пенсионерам можно получить специальную денежную помощь. В частности, в 2025 году в Украине определенные пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты ежемесячно, размер этой доплаты составит почти 1 тысячу гривен. Однако стоит заметить, что такая помощь предусмотрена только для лиц, которые подпадают под определенные требования.

Отметим, что для получения денежной выплаты после достижения пенсионного возраста необходимо, чтобы человек на этот момент продолжал работать на должности в организации, дающей право на пенсию за выслугу лет. Увольнение при этом для этого не требуется.