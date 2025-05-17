Менше 4 тис. грн: скільки пенсіонерів отримують найнижчі виплати в Україні

В Україні 36,2% пенсіонерів, що становить понад 3,7 млн осіб, отримують пенсію, яка не перевищує 4 тисячі гривень.

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Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"З них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — узагалі менше ніж 3 тисячі гривень", — каже державний діяч.

На 1 квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн, що на 9,5% більше, порівняно з 1 січня (5789,05 грн), і на 10,5% більше, ніж в аналогічний період минулого року (5743,28 грн).

Найвищі пенсії отримують жителі:

Києва — 8708,03 грн;

Донецької області — 7813,93 грн;

Луганської області — 7314,01 грн.

Найменші пенсії отримують жителі:

Тернопільської області — 4930,93 грн;

Чернівецької області — 5100,02 грн;

Закарпатській області — 5174,80 грн.

Наразі в Україні завершено фінансування пенсійних виплат за квітень. Літнім людям було спрямовано 67,4 млрд грн.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".