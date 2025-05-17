Меньше 4 тыс. грн: сколько пенсионеров получают самые низкие выплаты в Украине

В Украине 36,2% пенсионеров, что составляет более 3,7 млн человек, получают пенсию, которая не превышает 4 тысячи гривен.

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Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тысяч гривень", — говорит государственный деятель.

На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 6341,11 грн, что на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года (5743,28 грн).

Самые высокие пенсии получают жители:

Киева — 8708,03 грн;

Донецкой области — 7813,93 грн;

Луганской области — 7314,01 грн.

Наименьшие пенсии получают жители:

Тернопольской области — 4930,93 грн;

Черновицкой области — 5100,02 грн;

Закарпатской области — 5174,80 грн.

На данный момент в Украине завершено финансирование пенсионных выплат за апрель. Пожилым людям было направлено 67,4 млрд грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".