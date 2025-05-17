Цифра здивує: якого розміру буде пенсія, якщо зарплата була 20 тис. грн

Розмір пенсії визначається низкою чинників. Серед них — рівень заробітної плати, тривалість трудового стажу, а також вік, у якому людина виходить на пенсію.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого трудового стажу. Для кожного вікового порога передбачено свій мінімальний стаж. Оскільки в умовах завдання не уточнено конкретного показника, орієнтуватимемося на встановлені мінімальні значення.

Щоб піти на пенсію в 60 років цього року, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Тоді при зарплаті 20 тисяч гривень, пенсія буде приблизно — 7 тисяч гривень. Для виходу на пенсію у 63 роки, у 2025 потрібно мати — 22 роки страхового стажу. Відповідно, за вказаних умов пенсія становить приблизно — 4,8 тисячі гривень.

Найменша кількість стажу необхідна для виходу на пенсію в 65 років — 15 років. За зарплати у 20 тисяч гривень, пенсія виходить — 3,3 тисячі гривень.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.