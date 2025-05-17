Цифра удивит: какого размера будет пенсия, если зарплата была 20 тыс. грн

Размер пенсии определяется рядом факторов. Среди них — уровень заработной платы, продолжительность трудового стажа, а также возраст, в котором человек выходит на пенсию.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного трудового стажа. Для каждого возрастного порога предусмотрен свой минимальный стаж. Поскольку в условиях задачи не уточнен конкретный показатель, будем ориентироваться на установленные минимальные значения.

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Тогда при зарплате 20 тысяч гривен, пенсия будет примерно – 7 тысяч гривен. Для выхода на пенсию в 63 года, в 2025 нужно иметь – 22 года страхового стажа. Соответственно, при указанных условиях пенсия составляет примерно – 4,8 тысячи гривен.

Наименьшее количество стажа необходимо для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет. При зарплате в 20 тысяч гривен, пенсия получается – 3,3 тысячи гривен.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.