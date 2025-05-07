Пенсія за 12 місяців одним платежем: хто отримає таку велику виплату

В Україні є можливість отримати пенсію одразу через кілька місяців і навіть за цілий рік.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться не тільки про педагогів, які при виході на пенсію можуть отримати виплати в розмірі десяти пенсій, а й про інші категорії громадян.

Так, до Пенсійного фонду звернулася жінка з України: вона розповіла, що її мати через війну та вимушену евакуацію не отримувала пенсійних виплат понад два роки. Вона поцікавилася, чи можливо повернути всю суму, починаючи з березня 2023 року.

У Пенсійному фонді України пояснили, що в разі, якщо пенсійні виплати не здійснювали з причин, не залежних від одержувача, їх можна відновити. Однак є обмеження — кошти повертаються не більше ніж за три роки, що передують даті звернення. Одноразово допускається виплата пенсії тільки за 12 місяців, а сума, що залишилася, повертається поетапно — щомісячними частинами, які не можуть перевищувати розмір встановленої пенсії.

Тобто якщо ви або ваші рідні були змушені перервати отримання пенсії — не варто хвилюватися, виплати зберігаються. Але важливо вчасно звернутися до Пенсійного фонду. У деяких випадках перша сума, яку можна отримати, буде досить відчутна, адже дорівнює 12 пенсіям.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.