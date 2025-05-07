Пенсия за 12 месяцев одним платежом: кто получит такую большую выплату

В Украине есть возможность получить пенсию сразу через несколько месяцев и даже за целый год.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет не только о педагогах, которые при выходе на пенсию могут получить выплаты в размере десяти пенсий, но и о других категориях граждан.

Так, в Пенсионный фонд обратилась женщина из Украины: она рассказала, что ее мать из-за войны и вынужденной эвакуации не получала пенсионные выплаты более двух лет. Она поинтересовалась, возможно ли вернуть всю сумму, начиная с марта 2023 года.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что в случае, если пенсионные выплаты не осуществлялись по причинам, не зависящим от получателя, их можно восстановить. Однако есть ограничение — средства возвращаются не более чем за три года, предшествующие дате обращения. Единовременно допускается выплата пенсии только за 12 месяцев, а оставшаяся сумма возвращается поэтапно — ежемесячными частями, которые не могут превышать размер установленной пенсии.

То есть если вы или ваши родные были вынуждены прервать получение пенсии — не стоит волноваться, выплаты сохраняются. Но важно вовремя обратиться в Пенсионный фонд. В некоторых случаях первая сумма, которую можно получить, будет достаточно ощутима, ведь равна 12 пенсиям.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.