Для пенсії 10 000 грн: яку зарплату потрібно отримувати вже зараз

На сьогодні мінімальний розмір пенсійних виплат у країні становить 2361 гривню. Пенсія за віком нараховується з урахуванням страхового стажу та рівня заробітної плати.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "УНІАН".

На сьогоднішній день середній розмір пенсії в Україні становить 5 851,9 гривні. У цю суму входять виплати пенсіонерам таких категорій:

менше 3 000 грн — 25,8%;

від 3001 до 2000 грн — 35,9%;

від 5001 до 10 000 грн — 25,6%.

Лише 12,7% українців отримують пенсію, що перевищує 10 000 гривень, що дозволяє назвати її високою. Експерти прогнозують, що 2025 року виплати можуть бути проіндексовані і збільшені на 10-12%. Однак більшість пенсіонерів практично не відчують цього підвищення.

Згідно з офіційними даними, максимальний розмір пенсії в Україні становить 23 610 гривень. Щоб отримувати таку суму, необхідно мати повний страховий стаж і отримувати офіційну зарплату не менше 50 000 гривень на місяць. Такі виплати найчастіше призначаються державним службовцям, представникам органів місцевого самоврядування, науковцям і народним депутатам.

З цього стає очевидно, що досягти максимальної пенсії можуть лише ті, хто офіційно отримує дуже високу зарплату. Оскільки такі доходи доступні не всім, актуальнішим виглядає питання: скільки потрібно заробляти, щоб претендувати хоча б на пенсію в 10 000 гривень. Як з'ясовується, для цього необхідно мати щомісячний офіційний дохід не нижче за 27 094 гривні.

При цьому важливо враховувати, що на розмір майбутньої пенсії впливає не тільки трудовий стаж, а й рівень заробітної плати. Навіть за наявності 40 років стажу, якщо зарплата була невисокою, розмір пенсії буде скромним.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".