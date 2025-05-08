Для пенсии 10 000 грн: какую зарплату нужно получать уже сейчас

На сегодняшний день минимальный размер пенсионных выплат в стране составляет 2361 гривну. Пенсия по возрасту начисляется с учётом страхового стажа и уровня заработной платы.

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Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

На сегодняшний день средний размер пенсии в Украине составляет 5 851,9 гривны. В эту сумму входят выплаты пенсионерам следующих категорий:

менее 3 000 грн — 25,8%;

от 3001 до 2000 грн — 35,9%;

от 5001 до 10 000 грн — 25,6%.

Лишь 12,7% украинцев получают пенсию, превышающую 10 000 гривен, что позволяет назвать ее высокой. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году выплаты могут быть проиндексированы и увеличены на 10–12%. Однако большинство пенсионеров практически не ощутят этого повышения.

Согласно официальным данным, максимальный размер пенсии в Украине составляет 23 610 гривен. Чтобы получать такую сумму, необходимо иметь полный страховой стаж и получать официальную зарплату не менее 50 000 гривен в месяц. Такие выплаты чаще всего назначаются государственным служащим, представителям органов местного самоуправления, научным сотрудникам и народным депутатам.

Из этого становится очевидно, что достичь максимальной пенсии могут лишь те, кто официально получает очень высокую зарплату. Поскольку такие доходы доступны не всем, более актуальным выглядит вопрос: сколько нужно зарабатывать, чтобы претендовать хотя бы на пенсию в 10 000 гривен. Как выясняется, для этого необходимо иметь ежемесячный официальный доход не ниже 27 094 гривен.

При этом важно учитывать, что на размер будущей пенсии влияет не только трудовой стаж, но и уровень заработной платы. Даже при наличии 40 лет стажа, если зарплата была невысокой, размер пенсии будет скромным.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".