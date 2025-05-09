Тариф на світло з 1 червня: скільки заплатять українці за кіловат

Уряд України вирішив продовжити дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня. Отже, з травня по жовтень українці, як і раніше, платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год. Раніше встановлений період дії тарифу завершився 30 квітня.

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Про це йдеться в рішенні, закріпленому постановою Кабміну №480 від 29.04.2025.

"У пункті 2 постанови цифри і слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами і словами "31 жовтня 2025 року", — ідеться в доповненні до документа.

Для сімей, які проживають у будинках із газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням, у разі споживання до 190 кВт-год на місяць (соціальна норма: 70 кВт-год на першу особу і 30 кВт-год на кожну наступну), сума до сплати становитиме 820,8 грн.

Для мешканців будинків, оснащених електроплитами і централізованим гарячим водопостачанням, у разі споживання до 230 кВт-год на місяць (соціальна норма: 110 кВт-год на першу особу і 30 кВт-год на кожну наступну) вартість становитиме 993,6 грн.

Важливо зберігати квитанції про оплату комунальних послуг щонайменше 5 років, адже вони можуть знадобитися як докази в разі виникнення суперечок із постачальниками послуг або в разі судових розглядів.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для пенсіонерів, що не працюють — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.