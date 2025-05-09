Тариф на свет с 1 июня: сколько заплатят украинцы за киловатт

Правительство Украины решило продлить действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября. Таким образом, с мая по октябрь украинцы будут по-прежнему платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Ранее установленный период действия тарифа завершился 30 апреля.

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Об этом говорится в решении закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Для семей, проживающих в домах с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением, при потреблении до 190 кВт·ч в месяц (социальная норма: 70 кВт·ч на первого человека и 30 кВт·ч на каждого последующего), сумма к оплате составит 820,8 грн.

Для жильцов домов, оснащенных электроплитами и централизованным горячим водоснабжением, при потреблении до 230 кВт·ч в месяц (социальная норма: 110 кВт·ч на первого человека и 30 кВт·ч на каждого последующего) стоимость составит 993,6 грн.

Важно сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг не менее 5 лет, так как они могут понадобиться как доказательства при возникновении споров с поставщиками услуг или в случае судебных разбирательств.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.