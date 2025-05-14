Якою буде пенсія українця із зарплатою 17 тис. грн: як порахувати виплати

Українці з доходом у 17 000 гривень зможуть розраховувати на пенсію від 5 000 гривень. Кінцева сума виплат залежатиме від трудового стажу та віку виходу на пенсію.

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Про це повідомляє ПФУ.

У 2025 році мінімальний вік виходу на пенсію за віком становить 60 років.

Вийти на пенсію зможуть люди, які досягли:

60 років — стаж не менше 32 років;

63 роки — стаж 22-32 роки;

65 років — стаж 15-22 років.

Для визначення розміру майбутньої пенсії Пенсійний фонд України розробив спеціальний калькулятор. Згідно з його розрахунками, за однакової зарплати в 17 000 гривень пенсійні виплати для чоловіків і жінок, які виходять на пенсію на загальних умовах, відрізнятимуться.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 6 518 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 7 695 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 8 474 гривні.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 5 587 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 6 593 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 7 263 гривень.

Розмір пенсії відрізнятиметься залежно від професії — наприклад, у судді, підприємця, військовослужбовця, держслужбовця або шахтаря він буде різним. Для більш точного підрахунку можна скористатися формулою Пенсійного фонду України:

Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

Сам коефіцієнт визначається так: загальна кількість років страхового стажу множиться на оцінку одного року стажу (зазвичай 1%) і ділиться на 12. Простіше кажучи, для розрахунку коефіцієнта потрібно кількість років стажу помножити на 0,01.

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.