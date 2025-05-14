Какой будет пенсия украинца с зарплатой 17 тыс. грн: как посчитать выплаты

Украинцы с доходом в 17 000 гривен смогут рассчитывать на пенсию от 5 000 гривен. Конечная сумма выплат будет зависеть от трудового стажа и возраста выхода на пенсию.

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Об этом сообщает ПФУ.

В 2025 году минимальный возраст выхода на пенсию по возрасту составляет 60 лет.

Выйти на пенсию смогут люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Для определения размера будущей пенсии Пенсионный фонд Украины разработал специальный калькулятор. Согласно его расчетам, при одинаковой зарплате в 17 000 гривен пенсионные выплаты для мужчин и женщин, выходящих на пенсию на общих условиях, будут отличаться.

Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 6 518 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 7 695 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 8 474 гривны.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 5 587 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 6 593 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 7 263 гривен.

Размер пенсии будет отличаться в зависимости от профессии — например, у судьи, предпринимателя, военнослужащего, госслужащего или шахтёра он будет разным. Для более точного подсчёта можно воспользоваться формулой Пенсионного фонда Украины:

Пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Сам коэффициент определяется так: общее количество лет страхового стажа умножается на оценку одного года стажа (обычно 1%) и делится на 12. Проще говоря, для расчёта коэффициента нужно количество лет стажа умножить на 0,01.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.