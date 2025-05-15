Тарифи за газ в Україні: Нафтогаз розкрив спосіб, як платити менше

Газова компанія "Нафтогаз України" нагадала своїм клієнтам про можливість заощадити на оплаті природного газу. Йдеться про участь у програмі "Національний кешбек", яка дає змогу спрямувати кошти, зекономлені під час купівлі українських товарів, на оплату комунальних послуг.

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Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

У рамках програми "Національний кешбек" громадяни отримують повернення в розмірі 10% від суми, витраченої на товари та послуги вітчизняних виробників. Накопичений кешбек можна спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Ключові переваги програми "Нацкешбек" включають:

можливість економити до 3 тис. гривень щомісяця;

використовувати кошти на обов'язкові комунальні послуги;

прозора система нарахування та використання грошей;

підтримка українського виробництва.

"Зручно, швидко, економно — саме так можна платити за комунальні послуги, якщо користуватися програмою "Національний кешбек", — зазначають у компанії.

Накопичений кешбек можна використати для оплати за спожитий газ через:

особистий кабінет;

чат-боти GASUA у Viber і в Telegram;

сайт gas.ua — навіть без реєстрації.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.