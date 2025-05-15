Тарифы за газ в Украине: Нафтогаз раскрыл способ, как платить меньше
Газовая компания "Нафтогаз Украины" напомнила своим клиентам о возможности сэкономить на оплате природного газа. Речь идет об участии в программе "Национальный кэшбэк", которая позволяет направить средства, сэкономленные при покупке украинских товаров, на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
В рамках программы "Национальный кэшбек" граждане получают возврат в размере 10% от суммы, потраченной на товары и услуги отечественных производителей. Накопленный кэшбэк можно направить, в том числе, на оплату коммунальных услуг. Ключевые преимущества программы "Нацкэшбек" включают:
- возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;
- использовать средства на обязательные коммунальные услуги;
- прозрачная система начисления и использования денег;
- поддержка украинского производства.
"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кэшбек", — отмечают в компании.
Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты за потребленный газ через:
Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.
Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.