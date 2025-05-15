Тарифы за газ в Украине: Нафтогаз раскрыл способ, как платить меньше

Газовая компания "Нафтогаз Украины" напомнила своим клиентам о возможности сэкономить на оплате природного газа. Речь идет об участии в программе "Национальный кэшбэк", которая позволяет направить средства, сэкономленные при покупке украинских товаров, на оплату коммунальных услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В рамках программы "Национальный кэшбек" граждане получают возврат в размере 10% от суммы, потраченной на товары и услуги отечественных производителей. Накопленный кэшбэк можно направить, в том числе, на оплату коммунальных услуг. Ключевые преимущества программы "Нацкэшбек" включают:

возможность экономить до 3 тыс. гривен ежемесячно;

использовать средства на обязательные коммунальные услуги;

прозрачная система начисления и использования денег;

поддержка украинского производства.

"Удобно, быстро, экономно — именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кэшбек", — отмечают в компании.

Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты за потребленный газ через:

личный кабинет;

чат-боты GASUA в Viber и в Telegram;

сайт gas.ua — даже без регистрации.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.