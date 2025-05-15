Українці з певним статусом можуть розраховувати на зростання пенсії у 2025 році: що відомо

Українцям, які мають звання Почесного донора, можуть нарахувати надбавку до пенсії.

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Про це йдеться в матеріалі видання Telegraf.

Українці, які належать до пільгових категорій, можуть отримати підвищені пенсії за рахунок додаткових надбавок. Зокрема, на доплати можуть розраховувати Почесні донори — при цьому розмір надбавки не залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію або статі.

Дізнатися, яку суму доплати отримають громадяни, що виходять на пенсію 2025 року і мають статус Почесного донора, допоможе пенсійний калькулятор.

Таким чином, людина, що виходить на пенсію в 60 років на загальних підставах, із заробітною платою 15 тисяч гривень і 32 роками страхового стажу, отримуватиме пенсію в розмірі 5259 гривень. Якщо у неї є статус Почесного донора, сума збільшиться до 5478 гривень, тобто на 219 гривень.

При цьому розмір надбавки не залежить від віку виходу на пенсію або кількості років страхового стажу. Наприклад, якщо чоловікові 2025 року виповнюється 63 роки, він зможе вийти на пенсію з 22 роками стажу. За тієї ж зарплати в 15 тисяч гривень його пенсія становитиме 3615 гривень, а за наявності статусу Почесного донора — 3834 гривні.

Надбавка також не коливається, якщо на відпочинок виходитиме жінка.

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.