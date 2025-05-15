Украинцы с определенным статусом могут рассчитывать на рост пенсии в 2025 году: что известно

Украинцам, имеющим звание Почетного донора, могут начислить надбавку к пенсии.

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Об этом говорится в материале издания Telegraf.

Украинцы, относящиеся к льготным категориям, могут получить повышенные пенсии за счёт дополнительных надбавок. В частности, на доплаты могут рассчитывать Почётные доноры — при этом размер надбавки не зависит от страхового стажа, возраста выхода на пенсию или пола.

Узнать, какую сумму доплаты получат граждане, выходящие на пенсию в 2025 году и имеющие статус Почётного донора, поможет пенсионный калькулятор.

Таким образом, человек, выходящий на пенсию в 60 лет на общих основаниях, с заработной платой 15 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа, будет получать пенсию в размере 5259 гривен. Если у него есть статус Почётного донора, сумма увеличится до 5478 гривен, то есть на 219 гривен.

При этом размер надбавки не зависит от возраста выхода на пенсию или количества лет страхового стажа. К примеру, если мужчине в 2025 году исполняется 63 года, он сможет выйти на пенсию с 22 годами стажа. При той же зарплате в 15 тысяч гривен его пенсия составит 3615 гривен, а при наличии статуса Почётного донора — 3834 гривны.

Надбавка также не колеблется, если на отдых будет выходить женщина.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.