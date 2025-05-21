Пенсії деяких українців залишатимуться в ПФУ: у чому причина

Попри війну з Росією, деякі українські пенсіонери залишаються жити на тимчасово окупованих територіях. Проте, вони, як і раніше, отримують пенсійні виплати, за умови проходження фізичної або відеоідентифікації в Пенсійному фонді України.

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Про це повідомили в Урядовому порталі.

У багатьох випадках із пенсіонерами відсутній зв'язок протягом року і більше. Вони не знімають кошти з пенсійних карток, а отже — не користуються призначеними виплатами. Ці невикористані гроші продовжують перебувати на їхніх рахунках в "Ощадбанку".

На 1 жовтня 2023 року сума невикористаних пенсійних коштів перевищила 10 мільярдів гривень. Це виплати, які не змогли отримати жителі окупованих територій ще до початку повномасштабної війни у 2022 році. Весь цей час рахунки залишалися неактивними, і банк тимчасово розпоряджався цими коштами.

У 2025 році передбачені зміни: згідно з проєктом державного бюджету, такі кошти більше не зберігатимуться в "Ощадбанку", а будуть переведені до Пенсійного фонду України. Кабінет Міністрів уже підготував проєкт постанови, який визначає порядок цієї передачі.

Пенсіонерам пообіцяли, що їхні кошти не пропадуть. Якщо людина жива або в неї є спадкоємці, вони зможуть звернутися до Пенсійного фонду й отримати належні виплати. Єдина зміна — кошти більше не зберігатимуться в банку, а перейдуть під управління самого фонду. Це нововведення стосується тільки тих пенсіонерів, які одночасно відповідають низці умов:

не користувалися пенсійною карткою понад рік;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабної війни;

були або є внутрішньо переміщеними особами з окупованих до 24 лютого 2022 року районів Донецької або Луганської областей;

не пройшли обов'язкову ідентифікацію в "Ощадбанку" протягом 6 місяців із моменту, коли це потрібно було зробити.

Пенсійний фонд закликає громадян похилого віку підтримувати зв'язок і вчасно проходити ідентифікацію, щоб не втратити доступ до своїх коштів.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.