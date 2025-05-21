Пенсии некоторых украинцев будут оставаться в ПФУ: в чем причина

Несмотря на войну с Россией, некоторые украинские пенсионеры остаются жить на временно оккупированных территориях. Тем не менее, они по-прежнему получают пенсионные выплаты, при условии прохождения физической или видеоидентификации в Пенсионном фонде Украины.

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Об этом сообщили в Правительственном портале.

Во многих случаях с пенсионерами отсутствует связь в течение года и более. Они не снимают средства с пенсионных карт, а значит — не пользуются назначенными выплатами. Эти неиспользованные деньги продолжают находиться на их счетах в "Ощадбанке".

На 1 октября 2023 года сумма неиспользованных пенсионных средств превысила 10 миллиардов гривен. Это выплаты, которые не смогли получить жители оккупированных территорий еще до начала полномасштабной войны в 2022 году. Все это время счета оставались неактивными, и банк временно распоряжался этими средствами.

В 2025 году предусмотрены изменения: согласно проекту государственного бюджета, такие средства больше не будут храниться в "Ощадбанке", а будут переведены в Пенсионный фонд Украины. Кабинет Министров уже подготовил проект постановления, который определяет порядок этой передачи.

Пенсионерам пообещали, что их средства не пропадут. Если человек жив или у него есть наследники, они смогут обратиться в Пенсионный фонд и получить положенные выплаты. Единственное изменение — средства больше не будут храниться в банке, а перейдут под управление самого фонда. Это нововведение касается только тех пенсионеров, которые одновременно соответствуют ряду условий:

не пользовались пенсионной карточкой более года;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабной войны;

были или являются внутренне перемещенными лицами из оккупированных до 24 февраля 2022 года районов Донецкой или Луганской областей;

не прошли обязательную идентификацию в "Ощадбанке" в течение 6 месяцев с момента, когда это нужно было сделать.

Пенсионный фонд призывает граждан пожилого возраста поддерживать связь и вовремя проходить идентификацию, чтобы не потерять доступ к своим средствам.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.