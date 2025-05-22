Кабмін назвав "літній" тариф на світло: скільки доведеться платити

Кабінет міністрів України продовжив фіксований тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня. Таким чином, у літні місяці вартість електрики для українців залишиться незмінною — 1 кіловат, як і раніше, коштуватиме 4,32 грн.

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Про це йдеться в постанові уряду від 29.04.2025 року №480.

Відомо, що з 1 червня минулого року тариф на електроенергію зріс із 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год, і ця ціна діяла до кінця квітня 2025 року.

Нещодавно стало відомо, що з 1 червня 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів може збільшитися до 6,64 грн за кВт-год, а протягом наступних 2-3 років тариф може зрости до 9 грн за кВт-год. Таке зростання зумовлене зобов'язаннями перед МВФ щодо приведення тарифів до ринкового рівня.

Однак рішенням уряду тариф на електроенергію для населення залишився на тому ж рівні.

"У пункті 2 постанови цифри і слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами і словами "31 жовтня 2025 року", — йдеться в додатку до документа.

Так, сім'ї, які проживають у будинках із газовими плитами та централізованим постачанням гарячої води і споживають не більш як 190 кВт/год на місяць (соцнорма в 70 кВт/год на одного члена сім'ї + додатково 30 кВт/год на кожного другого члена), платитимуть за світло 820,8 грн.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.