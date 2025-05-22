Кабмин назвал "летний" тариф на свет: сколько придется платить

Кабинет министров Украины продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населения до 31 октября. Таким образом, в летние месяцы стоимость электричества для украинцев останется неизменной — 1 киловатт по-прежнему будет стоить 4,32 грн.

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Об этом говорится в постановлении правительства от 29.04.2025 года №480.

Известно, что с 1 июня прошлого года тариф на электроэнергию вырос с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт·ч, и эта цена действовала до конца апреля 2025 года.

Недавно стало известно, что с 1 июня 2025 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей может увеличиться до 6,64 грн за кВт·ч, а в течение следующих 2–3 лет тариф может вырасти до 9 грн за кВт·ч. Такой рост обусловлен обязательствами перед МВФ по приведению тарифов к рыночному уровню.

Однако решением правительства тариф на электроэнергию для населения остался на том же уровне.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025" заменить цифрами и словами "31 октября 2025", — говорится в приложении к документу.

Так, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой и потребляющие не более 190 кВт/ч в месяц (соцнорма в 70 кВт/ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена), будут платить за свет 820,8 грн.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.