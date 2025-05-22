Розмір виплат здивує: яка пенсія буде за зарплати 17 тис. грн

Розмір пенсії залежить не тільки від рівня заробітної плати. Під час її розрахунку також враховуються тривалість трудового стажу та середній рівень зарплати по країні за три роки, що передують виходу на пенсію.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Для розрахунку пенсії Пенсійний фонд застосовує встановлену формулу. Нині вона має такий вигляд:

П = Зс × Ік × Кс.

Зазначені значення розшифровуються так:

Зс — це середня зарплата по Україні за останні 3 роки перед виходом особи на пенсію;

Ік — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, що визначається як співвідношення зарплати конкретно взятої до середньої по країні;

Кс — коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік набутого стажу — 1%).

При цих розрахунках, уявімо, що Зс — 18 000 гривень. А от розмір зарплати особи — 17 000 гривень. Кількість стажу, яку має особа — 35 років.

Тобто Ік у такому разі — 0,94, Кс — 0,35. Відповідно, пенсія виходить така: 18 000 × 0,94 × 0,35 = 5 922 гривні.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.