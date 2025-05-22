Размер выплат удивит: какая пенсия будет при зарплате 17 тыс. грн

Размер пенсии зависит не только от уровня заработной платы. При её расчёте также учитываются продолжительность трудового стажа и средний уровень зарплаты по стране за три года, предшествующие выходу на пенсию.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для расчета пенсии Пенсионный фонд применяет установленную формулу. В настоящее время она выглядит следующим образом:

П = Зс × Ик × Кс.

Указанные значения расшифровываются следующим образом:

Зс – это средняя зарплата по Украине за последние 3 года перед выходом лица на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы, что определяется как соотношение зарплаты конкретно взятой к средней по стране;

Кс – коэффициент страхового стажа (за каждый год приобретенного стажа – 1%).

При этих расчетах, представим, что Зс – 18 000 гривен. А вот размер зарплаты лица – 17 000 гривен. Количество стажа, которое имеет лицо – 35 лет.

То есть, Ик в таком случае – 0,94, Кс – 0,35. Соответственно, пенсия получается такая: 18 000 × 0,94 × 0,35 = 5 922 гривны.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.