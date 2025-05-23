Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня

З 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію залишаться без змін. Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці й надалі платитимуть за ставкою 4,32 грн за кВт*год. Це рішення діятиме до 31 жовтня 2025 року.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Таким чином, до листопада вартість електроенергії для населення залишиться колишньою. У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт*год. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. З 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становитиме 2,16 грн за кВт*год.

Раніше, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок діяла пільгова ціна — 2,64 грн за кВт*год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало 2 тис. грн за кВт*год.

Однак у січні Кабмін змінив умови: тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожиту електроенергію в межах 2 тис. кВт*год зберігається тариф 2,64 грн.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.