Тариф на свет: сколько будут платить украинцы с 1 июня

С 1 июня 2025 года тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Согласно постановлению Кабинета министров, украинцы и дальше будут платить по ставке 4,32 грн за кВт*час. Это решение будет действовать до 31 октября 2025 года.

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Об этом говорится в материале издания "Факты".

Таким образом, до ноября стоимость электроэнергии для населения останется прежней. В июне украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт*час. Стоит отметить, что для владельцев двухзонных счетчиков предусмотрены сниженные тарифы в ночное время. С 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составит 2,16 грн за кВт*час.

Ранее, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года, для владельцев электрических отопительных установок действовала льготная цена — 2,64 грн за кВт*час, при условии, что их месячное потребление не превышало 2 тыс.

Однако в январе Кабмин изменил условия: теперь пользователи электроотопления оплачивают полный тариф только за объемы, превышающие этот лимит. За потребленную электроэнергию в пределах 2 тыс. кВт*час сохраняется тариф 2,64 грн.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.