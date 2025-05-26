Тарифи в Україні: чи підвищать ціни на електроенергію та газ із 1 червня

З 1 червня 2025 року підвищення тарифів на електроенергію і газ не передбачено. Українці, як і раніше, платитимуть за електрику за ставкою 4,32 грн за кВт-год.

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Про це йдеться в матеріалі видання NV.

У червні 2025 року тариф на електроенергію залишиться незмінним — 4,32 грн/кВт*год. Ще у квітні Кабінет Міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, спрямованого на захист суспільних інтересів, до 31 жовтня 2025 року.

Таким чином, для індивідуальних і колективних побутових споживачів продовжує діяти єдиний фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт*год.

"Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який становить 2,16 грн/кВт*год, також залишається чинним.

У червні ціна газу для побутових споживачів, які обслуговуються у "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. В інших постачальників вартість варіюватиметься від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

У квітні 2025 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила тарифний план "Фіксований" ще на один рік — до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.