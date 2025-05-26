Тарифы в Украине: повысят ли цены на электроэнергию и газ с 1 июня

С 1 июня 2025 года повышение тарифов на электроэнергию и газ не предусмотрено. Украинцы, как и прежде, будут платить за электричество по ставке 4,32 грн за кВт·час.

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Об этом говорится в материале издания NV.

В июне 2025 года тариф на электроэнергию останется неизменным — 4,32 грн/кВт*ч. Еще в апреле Кабинет Министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, направленного на защиту общественных интересов, до 31 октября 2025 года.

Таким образом, для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей продолжает действовать единый фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт*ч.

"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16грн/кВт*ч, также остается в силе.

В июне цена газа для бытовых потребителей, обслуживающихся у "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков стоимость будет варьироваться от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

В апреле 2025 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила тарифный план "Фиксированный" еще на один год — до 30 апреля 2026 года.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.