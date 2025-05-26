Не тільки вчителі: хто може вийти на дострокову пенсію

В Україні пенсія за віком настає зазвичай у 60, 63 або 65 років — залежно від загального трудового стажу. Однак існують категорії громадян, які можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше — уже в 45 років. Йдеться про тих, чиї професії пов'язані з високим навантаженням, ризиком для здоров'я або особливою відповідальністю.

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Про це повідомляє ПФУ.

Хто ж може розраховувати на дострокову пенсію? Насамперед — військовослужбовці. Ті, хто проходив службу в Збройних силах України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших силових структурах, можуть піти на пенсію після 25 років служби.

Спортсмени, які присвятили спорту 25 і більше років, а також виступали в збірних мінімум шість років, теж мають право завершити трудову кар'єру до 45 років.

Вчителі та викладачі вишів — ще одна категорія, яка має можливість дострокового виходу на пенсію. За умови щонайменше 25 років педагогічного стажу вони можуть отримувати пенсію за вислугу років.

Правоохоронці — поліцейські, співробітники СБУ, ДБР — за наявності 25 і більше років роботи також мають це право. Те саме стосується працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працювали в умовах підвищеної небезпеки.

Чоловіки-авіатори зі стажем від 25 років і жінки з 20 роками в авіації та льотно-випробувальному складі можуть достроково вийти на пенсію. Шахтарі та працівники важкої промисловості, які працюють в особливо складних умовах, також входять до числа тих, хто може вийти на відпочинок у 45 років за достатнього страхового стажу.

Медичні працівники та фахівці соціального захисту, маючи не менше 25 років стажу, можуть розраховувати на пенсію за вислугою років. Крім того, особи, які працювали в шкідливих умовах — металурги, хіміки, атомники — також мають право на достроковий вихід на пенсію за наявності необхідного стажу.

Окрема категорія — багатодітні батьки. Жінки, які народили і виховали щонайменше п'ятьох дітей до 6 років, можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності 15 років страхового стажу. За аналогічним принципом дострокова пенсія доступна і батькам, якщо саме вони виховували щонайменше п'ятьох дітей, — у разі досягнення 55 років та стажу не менше 20 років.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.